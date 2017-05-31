В Сумах суд встал на сторону исполкома и «Согора» Сегодня, 16 июня, в Заречном районном суде слушалось дело Александра Соколова против исполкома по поводу повышения стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор» до 4 грн.

Александр Соколов, который добился от суда постановления о приостановлении действия решения исполкома от 16 мая дополнил иск ходатайством о том, что он просит также приостановить и новое решение от 12 июня, которым были установлены временные тарифы. Однако суд решил не приостанавливать решение исполкома, требуя от истца сначала доказать, что такое решение приносит вред лично ему или другим горожанам. В противном случае, если маршрутки «Согора» были бы вынуждены ездить по 3 грн, вред наносился бы самому перевозчику.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 31 июля.