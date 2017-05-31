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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:1284

В Сумах суд встал на сторону исполкома и «Согора»

Сегодня, 16 июня, в Заречном районном суде слушалось дело Александра Соколова против исполкома по поводу повышения стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор» до 4 грн.

Александр Соколов, который добился от суда постановления о приостановлении действия решения исполкома от 16 мая дополнил иск ходатайством о том, что он просит также приостановить и новое решение от 12 июня, которым были установлены временные тарифы. Однако суд решил не приостанавливать решение исполкома, требуя от истца сначала доказать, что такое решение приносит вред лично ему или другим горожанам. В противном случае, если маршрутки «Согора» были бы вынуждены ездить по 3 грн, вред наносился бы самому перевозчику.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 31 июля.

Право Александр Соколов Согор
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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