В Сумах горела заброшенная школа (видео)

Пожарных вызвали местные жители, которые увидели дым. На месте прибыли две пожарные машины, пишет СТС.
По словам соседей, вероятно пожар спровоцировали подростки, которые постоянно бродят на территории школы.
Напомним, более года назад горсовет передал здание школы Нацгвардии.
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