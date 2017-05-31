В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной ходьбе

Соревнования, которым уже не один десяток лет, второй раз проводятся на проспекте Шевченко, на трассе, сертифицированной для европейских соревнований. В Сумы съехались лучшие ходоки Украины, чтобы побороться за право представлять Украину на чемпионате мира, который в августе примет Лондон.
Среди мужчин чемпионом стал донетчанин Руслан Дмитренко (1 час 22 минуты 35 с). Именно он и выполнил норматив на попадание в Лондон (1:24:00). Вторым стал винничанин Андрей Ковенко (1:25:36), третьим – Валерий Литанюк из Иван-Франковска (1:26:12). Лучшим среди сумчан был Олег Свистун (1:28:31), что является вторым результатом среди молодежи. Девятым был наш Алексей Шелест.
Среди женщин чемпионкой стала Валентина Мирончук с Волыни (1:35,22), попавшая в Лондон (1:36:00). Второй была киевлянка Алина Цвилий (1:37,13), третьей (и первой среди молодежи) – Тамара Гаврилюк (1:37:28). Лучшей среди сумчанок была Ксения Радько, занявшая восьмое место (1:40:15). Вслед за ней пришла на финиш Марианна Гончарова. 12-ой была Юлия Балым (пятое место среди молодежи).
После чемпионата прошли соревнования на чемпионат города на призы двукратного Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего, в котором приняли участие спортсмены от детей до ветеранов.
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