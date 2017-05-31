В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной ходьбе Сегодня, 17 июня, в Сумах на проспекте Шевченко проходил традиционный чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км.

Соревнования, которым уже не один десяток лет, второй раз проводятся на проспекте Шевченко, на трассе, сертифицированной для европейских соревнований. В Сумы съехались лучшие ходоки Украины, чтобы побороться за право представлять Украину на чемпионате мира, который в августе примет Лондон.

Среди мужчин чемпионом стал донетчанин Руслан Дмитренко (1 час 22 минуты 35 с). Именно он и выполнил норматив на попадание в Лондон (1:24:00). Вторым стал винничанин Андрей Ковенко (1:25:36), третьим – Валерий Литанюк из Иван-Франковска (1:26:12). Лучшим среди сумчан был Олег Свистун (1:28:31), что является вторым результатом среди молодежи. Девятым был наш Алексей Шелест.

Среди женщин чемпионкой стала Валентина Мирончук с Волыни (1:35,22), попавшая в Лондон (1:36:00). Второй была киевлянка Алина Цвилий (1:37,13), третьей (и первой среди молодежи) – Тамара Гаврилюк (1:37:28). Лучшей среди сумчанок была Ксения Радько, занявшая восьмое место (1:40:15). Вслед за ней пришла на финиш Марианна Гончарова. 12-ой была Юлия Балым (пятое место среди молодежи).

После чемпионата прошли соревнования на чемпионат города на призы двукратного Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего, в котором приняли участие спортсмены от детей до ветеранов.