На Сумщине хотят усилить контроль за весом грузовиков с зерном В условиях жары и жатвы весовой контроль на дорогах является вопросом сохранения дорожного покрытия в области.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания в облгосадминистрации. Глава облгосадминистрации Николай Клочко сообщил, что в эти выходные он проинспектировал состояние дорог в некоторых районах Сумской области. Результаты этой проверки являются крайне неутешительными, ведь испорченными оказались даже те дороги, которые частично ремонтировались.

По его словам, большой вред дорожному покрытию наносят передвижения крупногабаритных грузовых автомобилей и превышение ими разрешенной нормы весового контроля. Значительно ухудшает положение и жара, которая нагревает дорожное покрытие, что только способствует еще большему его разрушению. Поэтому остается очень острым вопрос об осуществлении системного весового контроля на автодорогах общего пользования области.

Начальник управления облгосадминистрации Владимир Дудченко доложил присутствующим о состоянии с обустройством площадок для установки весовых комплексов в разрезе районов.

По данным чиновника, хоть райгосадминистрациями и исполнительными комитетами городских советов принимаются меры по организации осуществления весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования в Сумской области, однако ни в одном городе или районе не заработали дополнительные пункты весового контроля.

«Областная власть готова вам помогать, но наиболее правильный путь в этом вопросе - активное сотрудничество с местными депутатами», - отметил Николай Клочко после докладов глав Роменской и Бурынской райгосадминистраций и обратил внимание, что в Бурынском районе решение об установлении весовых комплексов не принимаются из-за влияния латифундистов на часть депутатского корпуса. Вероятно, имеется в виду депутат облсовета Виктор Ладуха, который арендует значительную часть земель в районе.

Первый замглавы облгосадминистрации Александр Марченко предложил областной службе автодорог предоставлять приоритет в ремонте дорог тем районам, которые выделяют средства на установку весовых площадок и стремятся защищать свое дорожное сообщение.

В свою очередь первый замглавы Сумского областного совета Анатолий Ричкаль подтвердил, что сельхозтоваропроизводители действительно максимально загружают автомобили, поэтому предложил установить жесткий весовой контроль именно у элеваторов.

Напомним, еще 13 мая этого года глава облгосадминистрации подписал поручение «О принятии мер с целью подготовки к осуществлению системного весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования Сумской области».