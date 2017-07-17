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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 11:48205

Аграрии Сумщины почти завершили жатву зерновых

По данным Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, по состоянию на 14 августа в области собрано 90% площадей ранних зерновых и зернобобовых.

Намолочено – 1 136,2 тыс. тонн зерна, при средней урожайности - 47,6 ц/га.

Полностью завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур хозяйства Ахтырского, Белопольского, Бурынского, Великописаревского, Конотопского и Липоводолинского районов.

В частности, намолочено:

озимой пшеницы - 949,4 тыс. тонн с площади 186,2 тыс. га (93%) при средней урожайности 51 ц/га;

озимого ячменя - 3,65 тыс. тонн с площади 0,9 тыс. га (100%) при средней урожайности 40,7 ц/га;

яровой пшеницы - 6,3 тыс. тонн с площади 1,7 тыс. га (60%), при средней урожайности 37,2 ц/га;

ярового ячменя - 112,5 тыс. тонн с площади 31,6 тыс. га (86%), при средней урожайности 35,6 ц/га;

ржи - 18,6 тыс. тонн с площади 4,6 тыс. га (62%), при средней урожайности 40,2 ц/га;

овса - 13,1 тыс. тонн с площади 4,4 тыс. га (41%), при средней урожайности 29,9 ц/га;

гороха - 32,7 тыс. тонн с 9,5 тыс. га (97%), при средней урожайности 34,6 ц/га.

Кроме того, собрано 44,4 тыс. тонн зерна рапса с площади 12,6 тыс. га (93%), при урожайности 35,3 ц/га.

Вместе с тем сельскохозяйственные предприятия области начали уборку гречихи, которой собрано 1,1 тыс. тонн, с площади 0,6 тыс. га, при средней урожайности 17,8 ц/га.

Под посев озимых культур подготовлено почвы на площади 64,4 тыс. га.

Посеяно озимого рапса на площади 4,1 тыс. га, или 30% к прогнозируемых площадей.

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