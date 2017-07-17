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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 13:53331

В Сумах за 3 миллиона обновили пищеблок областной больницы

14 августа ввели в эксплуатацию здания пищеблока коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница».

«Безусловно, для облгосадминистрации медицинская отрасль является приоритетной, ведь это вопрос безопасности и здоровья граждан. Без поддержки депутатского корпуса, без инициативы профильного медицинского управления и персонала больницы нам бы не удалось ничего сделать. Я доволен проведенными работами и останавливаться на этом мы не собираемся», - подчеркнул глава облгосадминистрации Николай Клочко, который принял участие в мероприятии.

По словам начальника управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолия Ворожко, пищеблок больницы построен в 1981 году для обеспечения питанием 1000 больных, но в течение всего периода эксплуатации капитальный ремонт ни разу не проводился. На сегодня он обслуживает 645 стационарных больных.

Здание представляет комплекс специальных помещений с необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Отдельно стоящие складские (для хранения продуктов, овощей, тары) и производственные (для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов и блюд) помещения.

Решением сессии Сумского областного совета от 22.12.2016 управление капитального строительства Сумской облгосадминистрации определено главным распорядителем средств и заказчиком по объекту «Капитальный ремонт здания пищеблока коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница» по ул. Троицкая, 48в в г. Сумы». Средств было выделено на общую сумму 3 105 325 грн.

Подрядной организацией с привлечением электронной системы «Прозорро» были выполнены работы по ремонту входа в помещение пищеблока, замене окон на металлопластик в производственных цехах и вентиляционного оборудования, а также отделочные работы в помещениях хранения продуктов и капитальный ремонт в хозяйственном помещении, санузлах, комнате суточного запаса продуктов.

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