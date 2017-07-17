Сумчан призывают платить по счетам ради субсидии Департамент социальной защиты населения напоминает горожанам о правилах получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с Положением о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года, после окончания срока получения субсидии департамент социальной защиты населения самостоятельно осуществляет расчет субсидии на следующий период для домохозяйства, получали субсидию в предыдущем периоде, кроме тех, кто арендует жилье, и тех, у кого произошли изменения в составе семьи.

Департамент собирает необходимую информацию без обращения граждан и в течение десяти дней после получения указанной информации принимается решение о назначении (назначении) субсидии.

В случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженность по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем департамент информирует лицо. Если в течение двух месяцев с даты информирования о не назначении субсидии на следующий срок гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.