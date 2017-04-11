«СумДУ» пролетел мимо Экстра-лиги Официально: вместо МФК «СумДУ» новым участником Экстра-лиги станет одесский «Эпицентр К Авангард».

В Ассоциацию футзала Украины поступило официальное письмо от МФК «Эпицентр К Авангард», в соответствии с которым клуб выразил намерение повыситься в классе. Таким образом, одесский клуб станет десятым участником чемпионата Украины среди команд Высшей лиги «Экстра-лига» сезона 2017/2018 г., сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Напомним, одесская команда проиграла в финале первой лиге нашему МФК «СумДУ», однако сумской клуб отказался от выхода в Экстра-лигу.