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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 12:20273

«СумДУ» пролетел мимо Экстра-лиги

Официально: вместо МФК «СумДУ» новым участником Экстра-лиги станет одесский «Эпицентр К Авангард».

В Ассоциацию футзала Украины поступило официальное письмо от МФК «Эпицентр К Авангард», в соответствии с которым клуб выразил намерение повыситься в классе. Таким образом, одесский клуб станет десятым участником чемпионата Украины среди команд Высшей лиги «Экстра-лига» сезона 2017/2018 г., сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Напомним, одесская команда проиграла в финале первой лиге нашему МФК «СумДУ», однако сумской клуб отказался от выхода в Экстра-лигу.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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