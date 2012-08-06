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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 13:25363

В Сумах прошел чемпионат области по Street Workout

12 августа в городском парке им. Кожедуба прошел Чемпионат Сумщины по Street Workout.

Испытать свои силы решили 15 спортсменов из разных уголков Сумщины, в том числе одна девушка.

Участники соревновались в трех категориях: фристайл (7 участников), рекорды (7 участников) и выносливость (11 участников). Некоторые смельчаки участвовали сразу в нескольких номинациях.

Восемнадцатилетний Виталий Павленко установил новый рекорд в номинации «Отжимания на брусьях с весом 48 кг» - парень подтянулся 19 раз, предыдущий рекорд составлял 13 подтягиваний. А вот представитель Верхней Сыворотки Артем Сиробаба, которому тоже 18 лет, смог побить свой же рекорд: 23 раза - именно столько подтягиваний ему удалось выполнить в номинации «Подтягивание на перекладине с весом 32 кг». 16 выходов на обе руки сделал 26-летний Дмитрий Пономаренко. 16-летний Игорь Назаренко победил в «удержании переднего виса» – 15,79 с и в «удержании флага» – 23 с. В «удержании крокодила» победу одержала единственная девушка, 15-летняя Лейла Мехдиева из Шостки. Она же одержала победу в номинации «фристайл», взяв максимум очков от трех судей. Среди парней победил Игорь Назаренко.

В двоеборье на выносливость (подтягивание на перекладине с 16 кг + полтягивание на брусьях с 24 кг), победив в обеих видах, лучшим стал Дмитрий Пономаренко – 52+32 повторения.

Между соревнованиями в различных категориях спортсмены имели возможность отдохнуть и собраться с силами. В это время зрителей развлекали песнями и конкурсами как для взрослых, так и для еще совсем маленьких спортсменов. Поощряли победителей подарками.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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