У патрульных Сум сменился начальник С 12 августа временно исполнять обязанности начальника патрульной полиции г. Сумы будет старший лейтенант Алексей Калюжный.

Предыдущий глава ведомства, Андриан Горбачевский, который руководил полицейскими с мая 2016 года, переведен в г. Ровно, пишет СТС.