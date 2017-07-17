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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 11:58339

У патрульных Сум сменился начальник

С 12 августа временно исполнять обязанности начальника патрульной полиции г. Сумы будет старший лейтенант Алексей Калюжный.

Предыдущий глава ведомства, Андриан Горбачевский, который руководил полицейскими с мая 2016 года, переведен в г. Ровно, пишет СТС.

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