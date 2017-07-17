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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 12:30601

Пьяная сумчанка без прав врезалась в дерево

Четыре административных материала составили сумские патрульные в результате одного ДТП.

Патрулируя улицу Владимирская, в лесной зоне экипаж патрульных заметил автомобиль Chrysler 300, который имел механические повреждения. Стражи порядка увидели, что легковушка допустила наезд на дерево. У автомобиля находилась 53-летняя женщина, которая сообщила, что она не справилась с управлением и наехала на препятствие. Она сразу призналась патрульным, что не имеет водительского удостоверения, так как не получала его.

Во время общения, полицейские заметили, что она имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое в присутствии свидетелей проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у нее 1,99 промилле алкоголя.

Во время оформления админматериалов на место ДТП прибыл владелец автомобиля, который допустил нетрезвую женщину к управлению своим транспортным средством.

Всего инспекторы составили 4 админматериала – по ст. 130 (управление в состоянии опьянения), 126 (управление транспортным средством, лицом, не имеющим права управления) и 124 (совершение ДТП) КУоАП - на женщину и 130 (передача права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения) КоАП - на владельца авто.

Право Дтп Пьяный за рулем

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