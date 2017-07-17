На Сумщине с начала года на водоемах погибли 26 человек В текущем году на водных объектах области погибло 26 человек, среди них двое детей.

Только летом на водоемах утонуло 20 человек, в том числе один ребенок. Больше всего таких случаев зафиксировано в г. Сумы - 6. Возраст погибших от 3 до 76 лет.

Последний несчастный случай произошел 14 августа в с. Печище Сумского района, где в 10:00 из пруда работники Сумской городской спасательно-водолазной станции подняли на поверхность тело мужчины 1968 г.р. - жителя соседнего села. Днем ранее местные жители достали из озер в Великих Бубнах Роменского района тело ребенка 2004 г.р., а в с.Некрасове Глуховского района - тело юноши 1996 г.р. Обстоятельства гибели людей выясняют правоохранители.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдайте следующие правила - ни в коем случае не заходите в воду в нетрезвом состоянии, не купайтесь в незнакомых и необорудованных для этого местах, следите друг за другом, не заплывайте слишком далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра!