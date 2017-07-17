Исполком уменьшил стоимость проезда для младших школьников в коммунальном транспорте Сегодня, 15 августа, исполком Сумского горсовета проголосовал за уменьшение стоимости проезда для школьников 1-4 классов на 50% в коммунальном транспорте.

Решение вступает в силу с 1 сентября, хотя планировалось, что с момента обнародования. Однако директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог попросил отсрочку.

Теперь в троллейбусах школьники будут платить за проезд 1 грн, в автобусах – 1,5 грн.