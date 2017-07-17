За удар ножом в живот в Сумах дали 5 лет Суд приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину, который нанес удар ножом товарищу, когда тот защищал женщину.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в суде в уголовном производстве по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения.

По информации прокурора Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Андрея Кушнира, двое мужчин - жителей одного из сел Сумского района отдыхали, распивая спиртные напитки. Обвиняемый, будучи навеселе, начал ссору со своей сожительницей, во время которой пустил в ход кулаки. Однако, этого показалось мало и он взялся за нож. На защиту женщины стал второй мужчина. Однако, пытаясь утолить обвиняемого, получил от последнего удар ножом в живот.

По заключению эксперта пострадавший получил повреждения в виде проникающего ножевого ранения брюшной полости, ранения печени и желудка.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.