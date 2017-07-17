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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 13:35379

На Сумщине прогнозируют 5-й класс пожарной опасности

По прогнозам областного центра по гидрометеорологии, в период с 16 по 18 августа, в лесах южной части Сумщины, будет наблюдаться чрезвычайная (наивысшего 5 класса) пожарная опасность.

Увеличивается вероятность возникновения возгораний в природных экосистемах, несвоевременное выявление которых может привести к масштабным пожарам.

Спасатели подчеркивают: «Правила пожарной безопасности в лесах Украины» являются обязательными для всех граждан! Находясь в лесной местности, не бросайте окурки и непогашенные спички. Помните, в настоящий пожароопасный период запрещается: разведение костров в лесных массивах, въезд в них транспорта, курение. В условиях чрезвычайной пожарной опасности (5 класса), предусматривается введение запрета на посещение населением хвойных насаждений.

Нарушение данных требований влечет за собой административную, уголовную ответственность и возмещение виновниками нанесенного ущерба. Однако спасатели, в первую очередь, обращаются к сознанию граждан - с пониманием отнеситесь к вынужденным запретительных мер и будьте ответственными в соблюдении требований безопасности.

При обнаружении пожара, который только начинается, например, небольшого возгорания травы или тлеющей лесной подстилки, попробуйте потушить его самостоятельно водой, почвой или песком. Обязательно надо подождать и убедиться, что огонь не разгорится снова. Если же пожар достаточно значительный - немедленно звоните в службу спасения по телефону «101», сообщите о происшествии, его масштабах, и четко укажите место возникновения. Помните, что только совместными усилиями мы сможем сохранить окружающую среду от разрушительной силы огня!

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