Под Сумами на краже поймали подростков Следователями Сумского районного отдела полиции направлено в суд уголовное производство в отношении 15- и 17-летних местных жителей, совершивших кражу вещей из частного дома.

В дежурную часть Сумского райотдела обратилась жительница Сум с заявлением о краже из дачного домика, который остался от родителей и был расположен в с. Стецковка.

Правоохранители информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины - кража, квалифицирующими признаками которой является проникновение в другое помещение, и начали поиски злоумышленников.

В ходе проведения досудебного расследования полицейские выяснили, что к преступлению «приложил руку» 17-летний житель того же села, который уже имел неприятности с законом. Более того, на кражу он уговорил своего 15-летнего приятеля, соблазнив подростка возможной выгодой от продажи похищенного имущества. И когда парень согласился, они выбрали подходящий момент и проникли во двор к женщине. Спокойно осмотрев хозяйственные помещения, ребята с помощью обломка косяка проникли сначала в сарай, затем - в летнюю кухню, а впоследствии - и в сам дом. Их «добычей стали металлический мангал, садовый инвентарь и старое одеяло. Похищенное имущество, они прятали в кустах рядом с домом, а затем перенесли его домой к одному из приятелей.

«По предварительным подсчетам, - комментирует и.о. начальника Сумского райотделения полиции Виталий Ткаченко, - своими незаконными действиями юноши нанесли потерпевшей материальный ущерб на сумму более 4-х тысяч гривен. Им уже предъявлено подозрение в совершении кражи, соединенной с проникновением в другое помещение».

В соответствии с действующим законодательством, обоим несовершеннолетним грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.