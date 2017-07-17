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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 15:30396

Житель Шостки отдал псевдобанкиру 23 тысячи

Более 23 тыс. гривен потерял 32-летний мужчина, пообщавшись с неизвестным, назвавшимся сотрудником одного из известных украинских банков.

Как выяснили полицейские, заявитель получил на свой мобильный телефон СМС о блокировке своего карточного счета. Обеспокоенный клиент, для выяснения всех обстоятельств, позвонил по указанному в сообщении номеру телефона. Мужчина, снявший на том конце провода трубку, представился сотрудником банка и подтвердил информацию. Однако, добавил он, если абонент предоставит ему номер своей карты и секретный код, который придет ему в смс-сообщении, ситуацию можно исправить. Не задумываясь о последствиях, потерпевший предоставил собеседнику всю эту информацию, после чего с его счета, собственно, и исчезли все деньги.

«Несмотря на многочисленные предупреждения о такой схеме мошенничества, люди все еще попадают на «крючок» аферистов, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Я еще раз подчеркиваю, что таким образом действуют только мошенники. Для проверки информации по своим финансовым счетам нужно лично обращаться в банковское учреждение, а при получении подобного смс-сообщения - не обращать на него внимания».

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители делают все возможное, чтобы разыскать афериста и вернуть пострадавшему утраченные средства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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