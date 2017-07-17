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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 15:06424

На Сумщине полицейские сожгли две «конопляные плантации»

На территории Недригайловского и Путивльского районов правоохранители обнаружили более 6500 кустов конопли, которые росли в уединенных местах.

Во время отработки территории Недригайловского района, в рамках операции «Мак», участковые офицеры полиции обнаружили 1,5 тысячи растений конопли на территории одного из бывших сельхозпредприятий. После осмотра данного участка, полицейские установили, что растения растут хаотично и не имеют признаков обработки. Поэтому, правоохранители приняли решение об уничтожении всей этой плантации. Чтобы уничтожить весь этот «наркотический урожай» в помощь участковым пришли жители соседнего поселка.

А в Путивльском районе полицейские совместно с пограничниками разоблачили еще более масштабный участок дикорастущей конопли, общим количеством 5000 растений. В дальнейшем она также была уничтожена правоохранителями, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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