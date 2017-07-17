На Сумщине погиб мотоциклист Полиция Глуховского района проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель 24-летнего местного жителя.

Авария произошла в селе Баничи Глуховского района. Молодой человек, житель одного из соседних сел, будучи за рулем мотоцикла Сузуки, не справился с управлением и врезался в деревянную электроопору. В результате аварии 24-летний юноша погиб на месте происшествия.

Работники полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП, по данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Полиция призывает всех водителей и владельцев мототранспорта более осторожно и взвешенно относиться к своим жизни и здоровья, когда отправляются в путь, и придерживаться как правил личной безопасности, так и правил дорожного движения. Ни при каких обстоятельствах не садиться за руль уставшим, больным или в нетрезвом состоянии. Надевайте защитные шлемы и другое защитное снаряжение - перчатки, наколенники и наручи. Чтобы в темное время суток вы были заметны на дороге, позаботьтесь оснастить свою одежду светоотражающими элементами. Не превышайте скорость, не садитесь за руль неисправной машины. Следуйте этим простым правилам, и пусть ваша дорога будет счастливой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.