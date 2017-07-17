Горводоканал проводит слушания по повышению тарифов КП «Горводоканал» сообщает, что 23 августа в 15:00 в помещении актового зала КП «Горводоканал» (г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, 4-й этаж) состоится слушание вопросов о повышении тарифов.

Вопросы, которые предлагается рассмотреть:

1. Пересмотр тарифов на услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению и по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).

2. Согласование и утверждение инвестиционной программы на 2018 год КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

Замечания и предложения по существу вопросов, предлагаемых к слушанию и обсуждения, можно направлять до 22 августа 2017 года по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9.

С проектами тарифов и инвестиционной программой на 2018 год можно ознакомиться по ссылкам:

http://vodokanal.sumy.ua/index.php/648-povidomlennya-pro-namir-vstanoviti-tarifi-2

http://vodokanal.sumy.ua/index.php/649-investitsijna-programa-na-2018-rik-proekt