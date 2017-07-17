Горводоканал проводит слушания по повышению тарифов

Вопросы, которые предлагается рассмотреть:
1. Пересмотр тарифов на услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению и по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем).
2. Согласование и утверждение инвестиционной программы на 2018 год КП «Горводоканал» Сумского городского совета.
Замечания и предложения по существу вопросов, предлагаемых к слушанию и обсуждения, можно направлять до 22 августа 2017 года по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9.
С проектами тарифов и инвестиционной программой на 2018 год можно ознакомиться по ссылкам:
http://vodokanal.sumy.ua/index.php/648-povidomlennya-pro-namir-vstanoviti-tarifi-2
http://vodokanal.sumy.ua/index.php/649-investitsijna-programa-na-2018-rik-proekt