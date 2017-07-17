Сумские ученики будут получать стипендии Президента и Кабмина Восемь лучших учащихся образовательных учебных заведений Сум в течение года будут получать стипендии Президента Украины, один - Кабинета Министров.

Стипендиаты были отобраны среди тех, кто показали лучшие результаты в финалах конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины, Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко, олимпиад по украинскому, английскому и немецкому языкам.

Именные стипендии от Президента Украины в этом году будут получать: ученик ССШ № 10 Вадим Прощенко, ученица ССШ № 10 Анастасия Бойченко, ученица ССШ № 10 Юлия Супрун, ученица ССШ № 9 Елизавета Артюшенко, ученица ССШ №7 София Мацькович, выпускник Александровской гимназии Егор Ивченко, ученица СШ № 21 Екатерина Сергиенко и студентка ГУУ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта» Татьяна Пешта.

Правительство отметило достижения победительницы IV этапа олимпиады по украинскому языку и назначил стипендию Кабинета Министров Украины выпускницы школы № 18 Полине Титаренко.

Размер выплат определен Постановлением КМУ от 28 декабря 2016 года. Их стипендиаты будут получать ежемесячно в течение года, начиная с 1 сентября.