С 20 августа действует запрет на вылов раков С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенняя запрет на вылов раков.

Приказом управления государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области от 08.08.2017 № 13-ОД «Об установлении срока запрета на ловлю раков» установлен запрет на вылов раков в период второй линьки - с 20 августа по 20 сентября 2017 года.

В указанное время происходит период второй линьки раков. Она длится от нескольких часов до суток. Однако, период формирования и укрепления нового панциря - 1-1,5 месяца. Именно в это время и действует запрет на вылов раков.

За нарушение правил рыболовства браконьерам грозит административная ответственность в виде штрафа.