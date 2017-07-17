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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 17:48508

На Сумщине остатки невозмещенных сумм НДС сократились вдвое

С апреля запущен реестр электронного возмещения НДС, и почти все суммы возмещаются по результатам камеральной проверки в течение 30 дней.

С начала года плательщикам НДС Сумщины уже возвращено более 230 млн. гривен. Эта сумма превысила прошлогоднюю на 135,8 млн гривен, или на 144%.

«Налог возмещается вовремя, прозрачно, этот процесс может контролировать не только бизнес, но и общественность в режиме онлайн», - говорит начальник ГУ ГФС в Сумской области Алексей Мазуренко.

Если на начало апреля - на момент запуска системы автоматического возмещения НДС - общая задолженность составила 75 млн. грн, то в сегодня долг сократился уже почти в два раза - до 39,9 млн гривен.

По словам Алексея Мазуренко, решение проблемы долгов является одним из приоритетов для ДФС. Ведь перекрыв схемы, которые позволяли уклоняться от уплаты налогов, требуя от бизнеса придерживаться честных и прозрачных правил игры, государство должно оставаться ответственным и честным в вопросе собственных обязательств.

За январь-июль 2017 года налогоплательщики Сумской области заявили к возмещению НДС 230,7 млн гривен, что больше на 85 млн грн по сравнению с прошлым годом.

Общество

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