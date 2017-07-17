Глава ОГА получил награду Минобороны Командующий войсками оперативного командования «Север» генерал-майора Владимир Кравченко вручил главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко памятную медаль.

Отличием Министерства обороны Украины Николай Клочко награжден за весомый личный вклад в дело защиты Родины, преданность украинскому народу, активную гражданскую позицию, проявленный патриотизм и профессионализм при оказании всестороннего содействия Вооруженным Силам Украины и поддержания боевого духа защитников государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает сайт Сумской ОГА.

Владимир Кравченко отметил, что благодаря активной работе областной власти в этом направлении Сумщина заняла 2-ое место по Украине в рейтинге по подготовке и проведению командно-штабных учений территориальной обороны, которые проводилась с 4 по 6 июля 2017 года.