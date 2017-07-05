Из-за судебных проволочек жители Сумщины до сих пор без газа. В Сумах прошло заседание по вопросу о возобновлении подачи газа жителям отдельных населенных пунктов Роменского и Липоводолинского районов.

Проблемная ситуация с обеспечением газоснабжения жителей области, в том числе населенных пунктов Роменского и Липоводолинского районов, возникла еще в июне этого года из-за отказа Государственной службы геологии и недр Украины продлить лицензии ПАО «Укрнафта» на добычу газа в Сумской области, сообщает сайт Сумской ОГА.

«Поскольку вопрос сейчас решается на государственном уровне, людей нужно об этом информировать. Население должно знать, что их проблема не остается без внимания, и областная власть прилагает максимум усилий для возобновления подачи газа в населенные пункты», - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

Директор Департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской облгосадминистрации Игорь Кривозуб сообщил, что 20 июля в Госгеонедрах состоялось заседание комиссии по вопросам недропользования, на котором приняли положительное решение о продлении лицензий по «Укрнафте» на 20 лет.

Глава Роменской райгосадминистрации Валерий Билоха доложил присутствующим о ситуации на Роменщине и пояснил, что решение окружного суда в Киеве обязывает Государственную службу геологии и недр Украины выдать ПАО «Укрнафта» новое разрешение на добычу газа, однако руководство этой Государственной службы подало апелляцию, процедура рассмотрения которой займет месяц или больше времени.

«Уважаемые заместители, руководители структурных подразделений, главы райгосадминистраций, вы должны контролировать ситуацию, работать с людьми, приложить все усилия для обеспечения их нормальными условиями жизнедеятельности, качественными жилищно-коммунальными услугами. Недопустимо, чтобы люди оставались, так скажем, «за пределами цивилизации», - подчеркнул Николай Клочко.