Никто не захотел покупать четверть «Сумыоблэнерго» Торги по продаже 25% пакета акций и "Сумыоблэнерго" отменены по причине отсутствия заявок.

Биржевые торги по продаже пакета акций энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго» в размере 25%, , запланированные на 16 августа, отменены по причине отсутствия заявок. Об этом сообщила пресс-службы фондовой биржи «Украинская межбанковская валютная биржа». Стартовая цена выставленного на торги пакета акций «Сумыоблэнерго» - 370,192 млн гривен. ФГИ принял решение выставить на биржевые торги пакеты акций по 25% 8 энергопоставляющих компаний. В частности, на продажу выставлены «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», ДТЭК «Днепроэнерго», ДТЭК «Днепрооблэнерго», ДТЭК «Западэнерго» и «Киевэнерго».