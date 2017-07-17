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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
15.08.2017 17:36692

Никто не захотел покупать четверть «Сумыоблэнерго»

Торги по продаже 25% пакета акций и "Сумыоблэнерго" отменены по причине отсутствия заявок.

Биржевые торги по продаже пакета акций энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго» в размере 25%, , запланированные на 16 августа, отменены по причине отсутствия заявок.

Об этом сообщила пресс-службы фондовой биржи «Украинская межбанковская валютная биржа».

Стартовая цена выставленного на торги пакета акций «Сумыоблэнерго» - 370,192 млн гривен.

ФГИ принял решение выставить на биржевые торги пакеты акций по 25% 8 энергопоставляющих компаний.

В частности, на продажу выставлены «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», ДТЭК «Днепроэнерго», ДТЭК «Днепрооблэнерго», ДТЭК «Западэнерго» и «Киевэнерго».

Экономика Сумыоблэнерго

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