Никто не захотел покупать четверть «Сумыоблэнерго»

Биржевые торги по продаже пакета акций энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго» в размере 25%, , запланированные на 16 августа, отменены по причине отсутствия заявок.
Об этом сообщила пресс-службы фондовой биржи «Украинская межбанковская валютная биржа».
Стартовая цена выставленного на торги пакета акций «Сумыоблэнерго» - 370,192 млн гривен.
ФГИ принял решение выставить на биржевые торги пакеты акций по 25% 8 энергопоставляющих компаний.
В частности, на продажу выставлены «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», ДТЭК «Днепроэнерго», ДТЭК «Днепрооблэнерго», ДТЭК «Западэнерго» и «Киевэнерго».
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