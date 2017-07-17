Жителей Сумщины приглашает на ярмарку Яблочный спас 19 августа в Сумах по улице Первомайской, 29 (прилегающая территория Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации) состоится областная ярмарка «Яблочный спас».

На ярмарке каждый желающий сможет приобрести качественную и безопасную сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей, а также продукцию предприятий пищевой промышленности.

Гостям будет представлен широкий выбор высококачественного меда, яблок, плодово-ягодной продукции, мясо-копченых, колбасных, хлебобулочных, макаронных изделий в ассортименте, а также крупы, масло и другая продукция высшего сорта от лучших производителей области.

Открытие ярмарки, организатором-распорядителем которого выступит Департамент агропромышленного развития облгосадминистрации, состоится 19 августа в 8:00.