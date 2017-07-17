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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:22251

В Сумах снова попытаются легализировать незаконный тендер на три маленьких автобуса

15 августа на очередном заседании Сумского исполкома было принято решение, вносящее на рассмотрение Сумского горсовета вопрос о добавлении трех автобусов малой вместимости в планы закупок на 2017 год Целевой программы развития городского пассажирского транспорта.

Члены исполкома проголосовали «за» единогласно и без обсуждений, пишет transport.sumy.ua.

На прошлой сессии горсовета депутаты не поддержали внесение дополнительных маленьких автобусов в Целевую программу, без чего уже прошедший тендер не можно считать законным, но в то же время поддержали выделение чуть более половины необходимой суммы (3,38 млн. грн.) на их закупку.

Ранее руководство КП «Электроавтотранс» заявляло о нехватке водителей не только троллейбусов, но и автобусов. Таким образом, расширение провозной емкости коммунального транспорта за счет закупки небольших автобусов потребует в два раза большее количество водителей по сравнению с закупкой транспорта большой вместимости и только усилит дефицит кадров.

Напомним, на противоречящем Целевой программе тендере, который проводит КП «Электроавтотранс» на закупку трех маленьких дизельных автобусов, уже был определен победитель. Им стало ООО «Авто-Регион», предложившее автобусы Атаман А092Н6 за 5 916 006 грн. (1,972 млн. грн. за единицу). Согласно информации в системе электронных торгов Prozorro, КП «Электроавтотранс» уже сообщило о своем намерении заключить с победителем аукциона договор еще 4 августа.

Общество

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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