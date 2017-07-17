На Сумщине пиротехники уничтожили боеприпас времен войны 15 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) в Ахтырском районе проведены работы по обезвреживанию артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны.

На опасный предмет наткнулся житель с. Хухра, на расстоянии 5 км от жилых домов, во время пахоты трактором собственного земельного участка. О находке мужчина сообщил правоохранителям.

На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 76 мм артснаряд. Специалисты изъяли боеприпас, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».