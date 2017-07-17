Сумская вода опять будет с хлоркой КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров чистой воды Лепеховского водозабора.

С 16 по 26 августа будут проводиться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лепеховской насосной станции.

В связи с выполнением этих работ у жителей района Косовщины, Анновки, автовокзала, ул. Добровольной, центра города вода временно может иметь запах хлора. Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам. Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.