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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:06248

Продолжается выплата материальной помощи участникам АТО с Сумщины

В Департаменте социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации 15 августа состоялось очередное заседание комиссии по вопросам материальной помощи лицам, получившим травмы, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.

На рассмотрение комиссии подано три заявления с пакетами документов от пострадавших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.

Решением комиссии принято решение оказать материальную помощь двум пострадавшим, один пакет документов возвращен пострадавшему на доработку. Средства на счета получателей будут перечислены после поступления ассигнований.

Всего с начала 2017 года оказана помощь 11 семьям погибших и 71 раненому при исполнении служебного долга во время АТО на общую сумму 2,7 млн гривен, 11 семей получили помощь на улучшение материально-бытовых условий проживания семьям погибших на сумму 317,3 тыс. гривен.

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