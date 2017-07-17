Дело Белослюдцева: прокуратура рано закрыла дело Апелляционный суд отменил постановление прокурора, которым было закрыто уголовное производство по делу похищения сумского бизнесмена.

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области рассмотрела апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой партнеру частного предпринимателя было отказано в удовлетворении жалобы на постановление прокурора области о закрытии в отношении подозреваемого уголовного производства в рамках ч. 2 ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы и похищение человека.

В зале суда представитель потерпевшего отмечал, что причастность подозреваемого к похищению и дальнейшему вымогательству денежного выкупа подтверждается показаниями свидетелей, сведениями о телефонных соединениях с его телефона, наличие у последнего материальных проблем. Поэтому заключение прокурора о недостаточности доказательств по делу является преждевременным и необоснованным. Кроме того, в этом уголовном производстве еще продолжаются следственные действия, а закрытие дела в отношении подозреваемого делает невозможным привлечение его к ответственности.

Следственным судьей Заречного районного суда г. Суму в удовлетворении поданного заявления было отказано. Однако пострадавший решение суда первой инстанции обжаловал. Коллегия судей судебной палаты по делам и материалам уголовного судопроизводства Апелляционного суда Сумской области отменила решение следственного судьи в связи с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона и постановила новое, которым удовлетворила жалобу потерпевшего, одновременно отменив постановление прокурора о прекращении дела против подозреваемого.

Напомним, в апреле прошлого года в Сумах посреди бела дня возле собственного дома группой лиц был похищен местный предприниматель. Его бизнес-партнеру похитителями было выдвинуто требование о передаче 50 000 долларов США за возвращение пострадавшего.