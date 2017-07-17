Дело Белослюдцева: прокуратура рано закрыла дело

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области рассмотрела апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой партнеру частного предпринимателя было отказано в удовлетворении жалобы на постановление прокурора области о закрытии в отношении подозреваемого уголовного производства в рамках ч. 2 ст. 146 УК Украины - незаконное лишение свободы и похищение человека.
В зале суда представитель потерпевшего отмечал, что причастность подозреваемого к похищению и дальнейшему вымогательству денежного выкупа подтверждается показаниями свидетелей, сведениями о телефонных соединениях с его телефона, наличие у последнего материальных проблем. Поэтому заключение прокурора о недостаточности доказательств по делу является преждевременным и необоснованным. Кроме того, в этом уголовном производстве еще продолжаются следственные действия, а закрытие дела в отношении подозреваемого делает невозможным привлечение его к ответственности.
Следственным судьей Заречного районного суда г. Суму в удовлетворении поданного заявления было отказано. Однако пострадавший решение суда первой инстанции обжаловал. Коллегия судей судебной палаты по делам и материалам уголовного судопроизводства Апелляционного суда Сумской области отменила решение следственного судьи в связи с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона и постановила новое, которым удовлетворила жалобу потерпевшего, одновременно отменив постановление прокурора о прекращении дела против подозреваемого.
Напомним, в апреле прошлого года в Сумах посреди бела дня возле собственного дома группой лиц был похищен местный предприниматель. Его бизнес-партнеру похитителями было выдвинуто требование о передаче 50 000 долларов США за возвращение пострадавшего.