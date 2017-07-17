В Сумах через полтора месяца после урагана ремонтируют крышу остановки 15 августа на пр. Курский восстановили поврежденную после урагана 1 июля крышу остановки.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумчанин Алексей Клочков.

«Ура! Спустя 1.5 месяца после града и ветра, восстанавливают крыши на остановках! Спасибо Александр Лысенко и Ко, лучше позже чем никогда!» - прокомменатировал он свои фото.