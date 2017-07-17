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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:49283

Экоинспекторам-взяточникам угрожает до 10 лет

До 10 лет лишения свободы грозит работникам экологической инспекции Сумщины, которые подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении двум работникам экологической инспекции в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Досудебным расследованием установлено, что инспектор и руководитель одного из отделов Государственной экологической инспекции в Сумской области, предварительно договорившись, решили получить неправомерную выгоду от директора частного предприятия за предоставление разрешения на рубку деревьев у арендованного пруда в Белопольском районе.

Реализуя задуманное, предпринимателю предъявлено требование предоставить за такую услугу средства на общую сумму 10 000 гривен, которые в дальнейшем (22.06.2017 и 02.08.2017) были получены на территории города Сумы в автомобиле государственного служащего. Там же в автомобиле подписывались акты обследования зеленых насаждений, подлежащих удалению, с проставлением дат, которые предшествовали встречам.

Более того, экологический инспектор решил подзаработать и на жителе Белопольского района, пойманном на незаконном вылове рыбы.

Угрожая привлечением к административной ответственности и конфискацией снастей, инспектор потребовал от горе-рыбака 2500 гривен за непривлечение к ответственности. После устроенного торга, служащий якобы учел тяжелое материальное положение мужчины и согласился на уменьшение размера неправомерной выгоды до 2250 грн.

По договоренности, указанную сумму передано 2 августа рейсовым автобусом «Белополье - Сумы», а правоохранителями изъято в тот же день при осмотре автомобиля служащего.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Справка: санкция части 3 статьи 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

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