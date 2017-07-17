Сумской студент из Иордании попался с наркотиками Патрулируя улицу Замостянскую, экипаж патрульных заметил мужчину, который курил в неустановленном месте.

Нарушителем порядка оказался 22-летний гражданин Иордании. Инспекторы провели с ним профилактическую беседу, после чего мужчина погасил сигарету и достал пачку из-под сигарет, чтобы положить ее туда.

В это время патрульные заметили, что в пачке находятся не только обычные сигареты, поэтому стражи порядка попросили гражданина показать ее содержимое.

В пачке, кроме сигарет, находился бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое. На вопрос об истории появления указанного свертка, мужчина начал путаться в показаниях и нервничать.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Напоминаем, что с 1 августа, в Сумах как и по всей Украине, проходят профилактические мероприятия под названием «Мигрант». Ее цель - предотвращение нелегальной миграции и привлечения нарушителей к ответственности.