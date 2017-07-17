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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:10252

Сумщина среди лидеров по разработке проектов школ нового образовательного пространства

Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время всеукраинского селекторного совещания по подготовке к учебному году, в которой принял участие глава облгосадминистрации Николай Клочко.

По словам Геннадия Зубко, в 2017 году в 144 школах Украины начата реализация проектов по созданию новой образовательной среды «Новое образовательное пространство» (НОП). Основные работы по проекту школы завершат до конца этого года. Лидерами среди областей, уже разработали проекты являются Черкасская (29 школ), Днепропетровская, Полтавская и Сумская (по 6 школ соответственно).

«Среди источников финансирования: средства ГФРР (3,5 млрд), субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ (1,5 млрд грн), субвенция из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий (4 млрд грн), образовательная субвенция, местные бюджеты, средства таможенного эксперимента», - отметил Геннадий Зубко.

Вместе с тем, он отметил, что важно, чтобы новое образовательное пространство создавалось именно на уровне объединенных территориальных общинах. «НОТ - это комплексная образовательная стратегия для громады, предусматривающая инклюзивное образование, спортивно-культурную и дорожно-транспортную инфраструктуру», - подчеркнул Геннадий Зубко.

Вице-премьер сообщил, что Минрегион уже разработал стандарты для НОТ, которые громады могут использовать для разработки проектов.

Напомним, 25 апреля 2017 Минрегион и Минобразования начать проект по созданию школ по стандартам Нового образовательного пространства в рамках концепции МОН «Новая Украинская Школа»

Общество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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