На Сумщину надвигается жара По прогнозам синоптиков, погода в очередной раз будет испытывать жителей области.

Так, 18 и 19 августа будет наблюдаться жара – плюс 35 градусов.

Спасатели призывают граждан быть осторожными, по возможности, избегать длительного пребывания на солнце. Во время отдыха на водоемах необходимо соблюдать правила безопасного поведения; ни в коем случае не купаться в нетрезвом состоянии и следить за детьми. При нахождении в лесу нельзя разводить костер и сжигать сухую растительность. При обнаружении признаков пожара, по возможности, необходимо попытаться потушить пламя самостоятельно водой, почвой или ветками лиственных деревьев. Если же возгорания достаточно значительное, надо немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101».