За пять дней на Сумщине в авариях погибли шестеро В течение последних пяти дней на дорогах области произошло 9 дорожно-транспортных аварий, в которых 6 человек погибли и 4 травмированы.

Так, 11 августа, в девять вечера, в г.Бурынь 37-летний житель райцентра, будучи за рулем легковушки, не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с прицепом припаркованной грузовика. В результате аварии водитель и его 33-летний пассажир погибли на месте.

13 августа в одном из сел Глуховского района врезался в электроопору и погиб 24-летний мотоциклист. В тот же день подобное ДТП произошло в Лебедине - вследствие «нетрезвой» поездки сбил столб и попал в больницу 50-летний мопедист и его 51-летняя пассажирка.

На следующий день, около полудня, в одном из сел Конотопского района произошло еще одно ДТП с участием мопедиста - 44-летний местный мужчина не справился с управлением мопеда и упал. Его госпитализировали в реанимацию с травмами головы. В состоянии травматического шока и с травмами ног попал в больницу еще один водитель мопеда, житель Недригайловского района - с его мототранспортом столкнулся легковой автомобиль, водитель которого совершал маневр обгона.

В тот же день факт гибели еще одного человека в результате ДТП зарегистрировали работники полиции Липоводолинского района. По предварительным данным, 53-летний мужчина погиб в результате того, что его на него наехал транспортное средство. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и ведет поиск машины-беглеца.

Вчера, около четырех утра, в том же районе погиб еще один человек - 35-летняя местная жительница. Водитель легкового автомобиля, под колеса которого попала женщина, вызвал на место происшествия экипаж «скорой» и полицию. Сейчас машина помещена на штрафплощадку, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, при которых женщина попала на проезжую часть, и не исключают версию самоубийства.

Работники Глуховского отдела полиции выясняют причины и обстоятельства еще одного трагического события, в результате которой погиб 42-летний мужчина, водитель автомобиля УАЗ-220606, который сорвался и упал в меловой карьер с 20-метровой высоты.

По всем этим фактам полиция проводит соответствующие проверки, уже открыт ряд уголовных производств по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Правоохранители в очередной раз призывают водителей быть осторожными на дорогах - беспрекословно соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности, не садиться за руль в нетрезвом виде, не рисковать при осуществлении маневров и взвешивать и учитывать все обстоятельства, складывающиеся на дороге, а также избегать поездок во время погодных осложнений. Будьте рассудительными за рулем, и пусть ваша дорога будет счастливой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.