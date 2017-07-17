В Шостке подросток на авто сбил мопедиста и сбежал с места аварии Работники Шосткинского отдела полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в центре города.

Несовершеннолетний водитель автомобиля «Тойота» нарушил правила дорожного движения, сбил мопедиста и скрылся с места происшествия. После оказания медицинской помощи врачи отпустили 23-летнего пострадавшего домой. Работники полиции выехали на вызов, опросили свидетелей и начали розыск автомобиля-беглеца.

Однако через несколько часов виновник ДТП вместе со своим отцом сам явился в отдел полиции. Выяснилось, несовершеннолетний юноша без ведома отца взял машину, чтобы покататься. Однако отсутствие опыта привела к нарушению правил дорожного движения, и парень столкнулся с мопедистом, которого должен пропустить, и только потом продолжать движение по дороге. Дома он рассказал отцу о случившемся, и тот немедленно вместе с сыном поехал в полицию.

Сейчас оба транспортных средства находятся на штрафплощадке. Полиция выясняет окончательные обстоятельства и причины аварии, проверки продолжаются.

Правоохранители снова обращаются к водителям и владельцам автотранспорта с призывом быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, внимательнее относиться к сохранению своего транспорта и держать ключи от замков зажигания и документы на транспорт в надежных местах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.