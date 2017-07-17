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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14146

Сумские налоговики рассказали, как будут работать на праздники

Режим работы Центра обслуживания плательщиков ГНИ в г. Сумы в праздничные и выходные дни.

С целью организации качественного выполнения органами ГФС Украины возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного и некачественного принятия налоговой отчетности и предоставления административных услуг, Государственная налоговая инспекция в г. Сумы Главного управления ГФС в Сумской области сообщает о режиме работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни:

- 19 августа 2017 - рабочий день до 16 час. 45 мин.;

- 25 августа 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 13 ч. 00 мин.;

- 24, 26, 27 августа 2017 - выходные дни.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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