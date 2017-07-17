Сумские налоговики рассказали, как будут работать на праздники Режим работы Центра обслуживания плательщиков ГНИ в г. Сумы в праздничные и выходные дни.

С целью организации качественного выполнения органами ГФС Украины возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного и некачественного принятия налоговой отчетности и предоставления административных услуг, Государственная налоговая инспекция в г. Сумы Главного управления ГФС в Сумской области сообщает о режиме работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни:

- 19 августа 2017 - рабочий день до 16 час. 45 мин.;

- 25 августа 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 13 ч. 00 мин.;

- 24, 26, 27 августа 2017 - выходные дни.