За сутки полиция раскрыла 7 наркопреступлений За последние сутки правоохранители обнаружили семь фактов хранения гражданами наркотических веществ.

Так, работники Сумского отдела полиции задокументировали несколько фактов сбыта наркотических веществ одним из жителей областного центра. В одном случае он продал наркозависимому шприц вероятно с экстрактом опия, в других - продавал марихуану. Еще один, 22-летний сумчанин, хранил дома около килограмма сушеной конопли и вероятно 10 граммов амфетамина.

Трое граждан с каннабисом и опием задержали конотопские полицейские, их тростянецкие коллеги изъяли 20 граммов марихуаны у 39-летнего жителя райцентра.

Сыщики Сумского и Белопольского района в рамках операции «Мак-2017» обнаружили на частных участках посевы запрещенных наркосодержащих растений. С огорода 33-летней жительницы пгт Ульяновка правоохранители изъяли 226 маковых кустов, а на приусадебном участке 30-летнего жителя одного из сел Сумского района изъят 21 куст конопли. По обоим фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч.1 ст. 310 УК Украины (посев или выращивание конопли или мака снотворного).

Сейчас все изъятые растения и вещества направлены на экспертное исследование, проводятся соответствующие проверки.

Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в любое ближайшее отделение полиции об известных им фактах незаконного выращивания конопли и мака, а также информацию о лицах, которые выращивают запрещенные растения и занимаются сбытом или изготовлением наркотических веществ, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.