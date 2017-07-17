В Шостке поймали интернет-мошенника Чтобы заработать на жизнь, молодой шосткинец размещал в интернете объявления о продаже подержанных велосипедов, а получив предоплату от покупателей - менял сим-карту телефона.

Первой жертвой 22-летнего жителя Шостки стал 51-летний мужчина из Винницкой области. Пострадавший рассказал: желая приобрести себе велосипед, он нашел на известном интернет-ресурсе соответствующее объявление с вполне приемлемой ценой за товар. Он связался с продавцом, договорился с ним о сделке, а также выторговал скидку в 50 гривен. Однако главным условием «реализотора» была полная предоплата на указанный номер банковской карточки и только после этого он высылает товар перевозчиком.

Мужчина перевел 1150 гривен и сообщил продавцу по телефону о перечислении денег. Впрочем, обещанного товара он так и не дождался, сам же продавец перестал выходить на связь.

Через некоторое время с аналогичным заявлением в полицию обратился 42-летний житель уже Ровенской области, который перечислил аферисту за велосипед 1000 гривен.

«Во время проверки этих заявлений, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции, - удалось установить, что деньги были перечислены на одну и ту же банковскую карточку, наличные снимались в Шостке. А вскоре, благодаря оперативным мерам, удалось установить личности в разоблачить и самого злоумышленника».

«Продавцом» оказался безработный 22-летний житель Шостки, который решил таким образом заработать денег на личные нужды. И хотя молодой человек оправдывается, что был лишь посредником, а его самого подвел бизнес-партнер, словам подозреваемого полицейские не верят. Ведь именно он снимал с банковской карты деньги и тратил их на свои нужды.

Сейчас в отношении молодого человека открыто уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.