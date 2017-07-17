Уголовное преследование НАБУ: шанс восстановить доверие между Украиной и США? Новой вехой в отношениях Украины и США стало открытие уголовного производства против должностных лиц НАБУ по вмешательству в выборы президента Америки. Эксперты считают, что от расследования зависит будущее украино-американских отношений.

Медиапространство всколыхнула новость об открытии Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства против должностных лиц НАБУ по факту вмешательства в выборы президента США. По инициативе народного депутата Андрея Деркача, ГПУ начало производство, кто был причастен в разглашении информации досудебного расследования по "черной бухгалтерии" Партии регионов – в частности, роль в ней американского политтехнолога Пола Манафорта, руководившего на тот момент избирательной кампанией Трампа.

"Я считаю, что своими необдуманными действиями НАБУ нанесла серьезный вред украино-американским отношениям. Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер. Двухсторонние контакты на высшем уровне на некоторое время были полностью заблокированы, а финансовая помощь существенно сокращена", — отмечает Деркач на своей странице в Фейсбуке, комментируя причины подачи заявления в ГПУ и публикуя ответ Генпрокуратуры.

О том, что история с заявлением имеет заокеанские корни заявил почти сразу после публикации новости политолог Вадим Карасев. Вместе с тем, только для непосвященных стало неожиданностью, что инициатором подобного расследования стал именно Андрей Деркач. Для тех, кто знает обстоятельства его карьеры, все вполне логично.

Ряд фактов из его биографии указывают на то, что он ранее имел непубличные контакты с американским истеблишментом. То, что именно Деркач подал заявление по относительно действий НАБУ, подтвердило эти допущения.

Who is Андрей Деркач?

Андрей Деркач известен широкому кругу как один из старожилов украинского парламента: он в нем почти 20 лет – уже четвертый созыв подряд. За это время политик успел побывать во многих провластных политпроектах — в "Трудовой Украине", "За единую Украину" и "Партии регионов". Андрей Деркач создавал "с нуля" контрольную службу Президента, затем возглавлял группу советников премьер-министра, став самым молодым первым помощником главы Правительства.

Но, в то же время, он никогда не принадлежал к узкому кругу власти, а всегда плыл против течения.

Еще в 2003 году он выиграл суд о бездеятельности Кабинета министров Виктора Янукович в сфере ядерной безопасности, а позднее поддержал Оранжевую революцию. Однако, это не помешало ему впоследствии сотрудничать с Партией регионов. Андрей Деркач, будучи в провластной фракции, бойкотировал в апреле 2004 года голосование за Конституцию "от Медведчука". Тогда, напомним, не хватило 6 голосов для принятия законопроекта, и его голос был одним из них.

Сотрудничество с "регионалами" завершилось в 2013 году конфликтом с частью "Семьи" Виктора Януковича, в частности с Сергеем Арбузовым и Александром Клименко, и Деркач решил переждать его острую фазу. Выбор пал на США: судя по всему, уехал туда, где был уверен в собственной безопасности. Да и давнее, еще со времен Оранжевой революции сотрудничество его ТРК "Эры" с Радио "Свобода" (США) видимо предполагало взаимные обязательства.

Если посмотреть вглубь этих отношений, то еще при Президенте Леониде Кучме "Свободу" пытались прикрыть в Украине, сюда даже приезжало руководство этой финансируемой Конгрессом США радиостанции. В результате договоренностей Андрея Деркача с тогдашним руководителем Ради "Свободы" Томасом Дайном и сенатором Ричардом Лугаром, "Свобода" стала выходить на "Эре". Там же выходила и Би-Би-Си. Позднее именно "Эра" станет одним из информационных источников подпитки Оранжевой революции, получив "внимание" со стороны СБУ и МВД, пытавшихся прикрыть телерадиокомпанию. Благодаря вмешательству посла США Джона Хёрбста и посла Великобритании Роберта Бринкли, а также спецпредставителя Лугара, который лично приехал на телекомпанию в то утро, когда должны были остановить вещание, работа "Эры" в Украине продолжилась.

Андрей Деркач (справа) с сенатором США Ричардом Лугаром

Кстати, как признается в своих показаниях СБУ командующий Внутренними войсками Сергей Попков, именно посредничество Андрея Деркача с протестующими стало залогом мирного урегулирования ситуации и неприменения оружия войсками в конце ноября 2004 года…

После вынужденного пребывания в США, Андрей Деркач вернулся в Украину осенью 2013 года — накануне Революции достоинства, видимо уже владея информацией об основных раскладах будущего политического кризиса. Возвращение ознаменовалось рядом смелых заявлений. Сначала на закрытом заседании фракции Партии регионов он заявил, что "так воровать нельзя", обвинив зарвавшихся "младоолигархов"-арбузовцев во главе с Азаровым в политическом кризисе.

Андрей Деркач (справа) с 6-м послом США в Украине Уильямом Тейлором

Во время самой Революции достоинства Андрей Деркач вместе другими депутатами выводил солдат-срочников Внутренних войск из плена протестующих, спасая их от расправы. А 20 февраля 2014 года возглавил группу из 12 депутатов фракции Партии регионов, которые инициировали срочное заседание Верховной Рады для возвращения парламентско-президентской формы правления и выразили поддержку украинскому народу. Андрей Деркач лично "тянул" нардепов в парламент, чтобы обеспечить кворум и результативность голосований в часы и дни, когда решалась перспектива Украины как государства.

После Революции достоинства Андрей Деркач направил в Генпрокуратуру депобращение по противоправным действиям в отношении предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Владимира со стороны Виктора Януковича и силовиков, что стало основанием для открытия уголовного производства. Деркач активно противостоял смещению Митрополита, которого хотел снять лично Янукович, чем также нажил врагов среди других "покровителей" церкви. Лишение депутатских полномочий Вадима Новинского стало следствием именно этого депутатского обращения Андрея Деркача.

Андрей Деркач с 5-м послом США в Украине Джоном Хёрбстом

В эпоху новой власти после Революции достоинства нардеп снова подтвердил самостоятельность своей политической позиции. Одним из оснований для этого стала поддержка в 159-м избирательном округе, в котором на парламентских выборах в 2014 году Деркач получил почти 62% голосов, чем закрепил результат 2012 года, когда за него проголосовало в том же округе более 63% избирателей.

В ноябре 2015 года он опять пошел против политического течения, выступив с программным заявлением в защиту Геннадия Корбана как политика: "То, что Геннадий Корбан не ангел и построил для себя свою систему права известно, но это не дает право власти расправляться с политическим оппонентом с нарушением закона… Тот, кто допускает и поддерживает механизм неправовых дискриминаций диктатуры, сам всегда потом попадает под маховик репрессий". При этом все помнят, какими скандалами сопровождались выборы в 205 избирательном округе, где Геннадий Корбан в результате проиграл кандидату от власти Сергею Березенко. Тогда был полный набор выборов по-украински: массовые обвинения в подкупе избирателей, черный пиар, срывы работы избиркомов. В конце концов результат выборов в 205 округе сыграл против всех — и власти и оппозиции, показав старые методы борьбы обеих сторон за электоральный результат.

Поэтому закономерной стала новость в январе 2016 года о том, что Андрей Деркач вышел из депутатской группы "Воля народа" назвав как причину "невозможность участвовать в действиях, связанных с политическими "договорняками" с властью", имея в виду команду во главе с Президентом Порошенко. Он также выступил с инициативой создания временной следственной комиссии по проверке злоупотребления властью со стороны Кабмина в госбюджете-2016 и разворовывания средств Национального банка во главе с Валерией Гонтаревой.

Заявление в ГПУ о вмешательстве в выборы президента США

Похоже, что именно Андрею Деркачу американцы подготовили особую роль в украинской политике. Большим основанием так считать является удивительная временная синхронность событий в Украине и США.

Мало кто заметил, что заявление в генпрокуратуру, согласно размещенной им копии на странице в Фейсбук, было подано 24 июля, а 25-го появился известный твит американского президента, который подвел черту нынешним украино-американским отношениям. Всё, что было в двусторонних украино-американских отношениях до этого твита, изменилось после его публикации Президентом Трампом.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?

Президент Трамп начал новую главу в книге украинско-американских отношений. Похоже, что самое интересное в этой книге впереди. А что было в предыдущей главе, мы восстановим.

До твита Трампа

Все мы помним, как революционной зимой 2014 года в СМИ появилось упоминание о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Позже одним из фигурантов этой книги назывался Пол Манафорт, политтехнолог Партии регионов с 2005 года, а позднее — руководитель избирательной кампании самого Трампа.

В мае прошлого года, спустя два года после появления информации, бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы "черной бухгалтерии" ПР. Эти документы, по его словам, подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных украинским чиновникам и политикам, а также Полу Манафорту.

Известно, что НАБУ было создано в период, когда власть в США принадлежала демократам, а потому неудивительно, что украинские антикоррупционеры подыгрывали своим покровителям, рьяно взявшись расследовать "черную бухгалтерию" и искать среди строчек фамилию Манафорт.

Позднее в The New York Times вышла публикация о работе Пола Манафорта в Украине, после чего ему пришлось подать в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года.

Таким поступком со стороны Украины Трампу не просто испортили настроение, ему "наступили на ногу" во время предвыборного забега. Такие поступки не забываются.

Когда у Трампа отобрали ферзя, он решил продолжать партию, но упоминание Украины у него уже вызывало "зубной скрежет". Дополнительный отпечаток на ухудшение отношений будущего Президента США с Украиной наложила публичная поддержка Клинтон со стороны отдельных украинских политиков. Вспомним заявления Арсена Авакова (назвал Трампа "бесстыдным маргиналом"), Арсения Яценюка ("Трамп бросает вызов ценностям свободного мира, цивилизованного порядка и международного права") и Александра Турчинова (заявил, что Трамп пересмотрит курс США и это опасно). Ну, и неудавшийся предсказатель Сергей Лещенко: ""Амбарная книга Партии регионов" спасла мир. Манафорт, кормившийся из рук Януковича, уходит с позором. Думаю, после такого удара Трамп уже не оправится".

Такие заявления, как показывает история, иллюстрирует недальновидность украинских ТОП-политиков и действующей власти в отношении внешней политики. Но, как говорится, есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать.

Уже гораздо позднее, в начале нынешнего лета, НАБУ и САП заявили, что не уполномочены расследовать деятельность Пола Манафорта как политического консультанта Партии регионов. Вроде и фамилия Манафорта в "черной бухгалтерии" есть, но это по мнению украинских силовиков вовсе не означает, что он получал деньги. А даже если и так, то он не является украинским госслужащим, а значит это вовсе не коррупция и вне их компетенции.

Видно, что антикоррупционеры пытались спасти реноме: уже даже не свое, а страны и Президента Порошенко.

Но Манафорт был только частью истории об Украине и выборах в США. Со временем во влиятельном американском издании Politico вышла статья, посвященная вмешательству в выборы президента США в 2016 году. В ней предполагалось, что бывший советник Демократической партии США Александра Халупа сотрудничала с украинскими чиновниками для сбора компрометирующей информации на Пола Манафорта. То есть всё, чем занималось НАБУ, было в рамках "антитрамповской" кампании.

Публикация в Politico и более позднее ее рассмотрение в Сенате США и стало причиной заявления Андрея Деркача в ГПУ и твита Трампа.

Сегодня в этом клубке внутриамериканской политики четко прослеживается нить, которая ведет в Киев. И ГПУ придется распутывать этот клубок после заявления "агента США" Андрея Деркача.

После твита Трампа

Конечно же, лояльное к Демократической партии издание New York Times написало, что вмешательство России в выборы в США нельзя сравнивать с возможным сотрудничеством Клинтон с Украиной: Киев союзник, а не враг для Вашингтона. И сейчас обе столицы думают над тем, как выйти из этой истории с минимальными репутационными потерями.

Недавно агенты ФБР провели обыск в доме в штате Вирджиния, принадлежащем Полу Манафорту. Ордер был выдан две недели назад в рамках продолжающего расследования о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. Внутриамериканская битва продолжается, и наша страна всё больше втягивается в этот процесс.

Но все же, кто подставил Украину? Похоже, что выяснение этого вопроса становится тестом украинских властей на доверие США.

Процесс расследования запущен. И следить за этим процессом будут внимательно во всех столицах, а не только в Киеве и Вашингтоне. И использовать результаты этого расследования будут также все вовлеченные в конфликт стороны.

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, команде Трампа сегодня необходимы контраргументы в борьбе с обвинениями демократов.

"Похоже, что обвинениям в победе с помощью России, звучащих со стороны демократов, администрация нынешнего президента США решила противопоставить украинскую карту. Поэтому я рассматриваю открытие уголовного производства по вмешательству должностных лиц НАБУ в американские президентские выборы как продолжение борьбы команды Трампа с Клинтон", — отметил Карасев.

По его же мнению, команда украинского президента сделала ошибку, поставив в американских выборах на Клинтон. "Теперь пришло время ее исправить, чем и пользуются люди Трампа. Думаю, все действия согласованы, так как вряд ли президент Украины захочет потерять стратегического союзника. Одобренный сенатом на пост главы ФБР Кристофер Рэй ранее заявлял, что займется расследованием украинского влияния на выборы в США. Теперь у него появились для этого аргументы", — считает политолог.

Перспективы для Украины

За 3 года войны наша страна получила военной помощи от США на сумму более 600 миллионов долларов. Сегодня Штаты рассматривают возможность выделить нашей стране помощи на следующий год в размере не менее 410 миллионов долларов. Эта сумма может быть уменьшена, если скандал с "саботажем Украины" наберет новые обороты.

Нардеп Андрей Деркач в своем посте в Фейсбуке напомнил, что ранее США планировали выделить Украине 570 млн. долларов. Но позднее в проекте бюджета финансирование было сокращено до 177 млн. Похоже, что цифра помощи будет колебаться вместе с курсом Киева по поиску виновных в НАБУ и с ухудшением/улучшением двусторонних отношений.

"И это только одно из следствий "активности" НАБУ", — предупреждает Деркач.

Похоже, что политическое чутье, которое всегда приводило Андрея Деркача в команду победителей и уводило из команды аутсайдеров не подвело его и в этот раз. Он чувствует и знает, кто станет № 1. А значит, уже сделал ставку на политические фигуры.

Уже и "негражданин" Украины Михеил Саакашвили, находясь в Соединенных Штатах, заявил, что Президент США имеет все основания говорить о попытках властей Украины уменьшить шансы Трампа на победу на выборах. Саакашвили, имеющий весьма дружественные отношения с администрацией в Вашингтоне, еще раз подтвердил желание США разобраться со вмешательством во внутреннюю политику.

Да и новоназначенный специальный представитель США по Украине Курт Волкер решительно настроен закончить российско-украинскую войну исходя из политического окна возможностей, тем более в свете новых санкций США против России. Он поддерживает, а значит поддерживает и Белый дом, идею передать Украине летальное оружие. Но что взамен на это сделать Украина и как должна доказать Трампу свою лояльность, похоже становится всем понятно.

Скорее всего, вариант закончить расследование и узнать кто в НАБУ "вовремя" начал расследование против Пола Манафорта, и был ли здесь интерес кандидата от демократов Хилари Клинтон, остается безальтернативным. А позитивный результат этого расследования удовлетворит все стороны, вовлеченные в конфликт. Для Киева — это шанс сделать более конфиденциальными отношения с администрацией Трампа, для силовиков — вернуть реноме следователей, а не ищеек. Для Трампа — получить козырь во внутриполитической борьбе.

Дмитрий Хмельницкий, "Обозреватель"