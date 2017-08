Уголовное преследование НАБУ: шанс восстановить доверие между Украиной и США?

Медиапространство всколыхнула новость об открытии Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства против должностных лиц НАБУ по факту вмешательства в выборы президента США. По инициативе народного депутата Андрея Деркача, ГПУ начало производство, кто был причастен в разглашении информации досудебного расследования по "черной бухгалтерии" Партии регионов – в частности, роль в ней американского политтехнолога Пола Манафорта, руководившего на тот момент избирательной кампанией Трампа.

"Я считаю, что своими необдуманными действиями НАБУ нанесла серьезный вред украино-американским отношениям. Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер. Двухсторонние контакты на высшем уровне на некоторое время были полностью заблокированы, а финансовая помощь существенно сокращена", — отмечает Деркач на своей странице в Фейсбуке, комментируя причины подачи заявления в ГПУ и публикуя ответ Генпрокуратуры.

О том, что история с заявлением имеет заокеанские корни заявил почти сразу после публикации новости политолог Вадим Карасев. Вместе с тем, только для непосвященных стало неожиданностью, что инициатором подобного расследования стал именно Андрей Деркач. Для тех, кто знает обстоятельства его карьеры, все вполне логично.

Ряд фактов из его биографии указывают на то, что он ранее имел непубличные контакты с американским истеблишментом. То, что именно Деркач подал заявление по относительно действий НАБУ, подтвердило эти допущения.

Who is Андрей Деркач?

Андрей Деркач известен широкому кругу как один из старожилов украинского парламента: он в нем почти 20 лет – уже четвертый созыв подряд. За это время политик успел побывать во многих провластных политпроектах — в "Трудовой Украине", "За единую Украину" и "Партии регионов". Андрей Деркач создавал "с нуля" контрольную службу Президента, затем возглавлял группу советников премьер-министра, став самым молодым первым помощником главы Правительства.

Но, в то же время, он никогда не принадлежал к узкому кругу власти, а всегда плыл против течения.

Еще в 2003 году он выиграл суд о бездеятельности Кабинета министров Виктора Янукович в сфере ядерной безопасности, а позднее поддержал Оранжевую революцию. Однако, это не помешало ему впоследствии сотрудничать с Партией регионов. Андрей Деркач, будучи в провластной фракции, бойкотировал в апреле 2004 года голосование за Конституцию "от Медведчука". Тогда, напомним, не хватило 6 голосов для принятия законопроекта, и его голос был одним из них.

Сотрудничество с "регионалами" завершилось в 2013 году конфликтом с частью "Семьи" Виктора Януковича, в частности с Сергеем Арбузовым и Александром Клименко, и Деркач решил переждать его острую фазу. Выбор пал на США: судя по всему, уехал туда, где был уверен в собственной безопасности. Да и давнее, еще со времен Оранжевой революции сотрудничество его ТРК "Эры" с Радио "Свобода" (США) видимо предполагало взаимные обязательства.

Если посмотреть вглубь этих отношений, то еще при Президенте Леониде Кучме "Свободу" пытались прикрыть в Украине, сюда даже приезжало руководство этой финансируемой Конгрессом США радиостанции. В результате договоренностей Андрея Деркача с тогдашним руководителем Ради "Свободы" Томасом Дайном и сенатором Ричардом Лугаром, "Свобода" стала выходить на "Эре". Там же выходила и Би-Би-Си. Позднее именно "Эра" станет одним из информационных источников подпитки Оранжевой революции, получив "внимание" со стороны СБУ и МВД, пытавшихся прикрыть телерадиокомпанию. Благодаря вмешательству посла США Джона Хёрбста и посла Великобритании Роберта Бринкли, а также спецпредставителя Лугара, который лично приехал на телекомпанию в то утро, когда должны были остановить вещание, работа "Эры" в Украине продолжилась.

Андрей Деркач (справа) с сенатором США Ричардом Лугаром

Кстати, как признается в своих показаниях СБУ командующий Внутренними войсками Сергей Попков, именно посредничество Андрея Деркача с протестующими стало залогом мирного урегулирования ситуации и неприменения оружия войсками в конце ноября 2004 года…

После вынужденного пребывания в США, Андрей Деркач вернулся в Украину осенью 2013 года — накануне Революции достоинства, видимо уже владея информацией об основных раскладах будущего политического кризиса. Возвращение ознаменовалось рядом смелых заявлений. Сначала на закрытом заседании фракции Партии регионов он заявил, что "так воровать нельзя", обвинив зарвавшихся "младоолигархов"-арбузовцев во главе с Азаровым в политическом кризисе.

Андрей Деркач (справа) с 6-м послом США в Украине Уильямом Тейлором

Во время самой Революции достоинства Андрей Деркач вместе другими депутатами выводил солдат-срочников Внутренних войск из плена протестующих, спасая их от расправы. А 20 февраля 2014 года возглавил группу из 12 депутатов фракции Партии регионов, которые инициировали срочное заседание Верховной Рады для возвращения парламентско-президентской формы правления и выразили поддержку украинскому народу. Андрей Деркач лично "тянул" нардепов в парламент, чтобы обеспечить кворум и результативность голосований в часы и дни, когда решалась перспектива Украины как государства.

После Революции достоинства Андрей Деркач направил в Генпрокуратуру депобращение по противоправным действиям в отношении предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Владимира со стороны Виктора Януковича и силовиков, что стало основанием для открытия уголовного производства. Деркач активно противостоял смещению Митрополита, которого хотел снять лично Янукович, чем также нажил врагов среди других "покровителей" церкви. Лишение депутатских полномочий Вадима Новинского стало следствием именно этого депутатского обращения Андрея Деркача.

Андрей Деркач с 5-м послом США в Украине Джоном Хёрбстом

В эпоху новой власти после Революции достоинства нардеп снова подтвердил самостоятельность своей политической позиции. Одним из оснований для этого стала поддержка в 159-м избирательном округе, в котором на парламентских выборах в 2014 году Деркач получил почти 62% голосов, чем закрепил результат 2012 года, когда за него проголосовало в том же округе более 63% избирателей.

В ноябре 2015 года он опять пошел против политического течения, выступив с программным заявлением в защиту Геннадия Корбана как политика: "То, что Геннадий Корбан не ангел и построил для себя свою систему права известно, но это не дает право власти расправляться с политическим оппонентом с нарушением закона… Тот, кто допускает и поддерживает механизм неправовых дискриминаций диктатуры, сам всегда потом попадает под маховик репрессий". При этом все помнят, какими скандалами сопровождались выборы в 205 избирательном округе, где Геннадий Корбан в результате проиграл кандидату от власти Сергею Березенко. Тогда был полный набор выборов по-украински: массовые обвинения в подкупе избирателей, черный пиар, срывы работы избиркомов. В конце концов результат выборов в 205 округе сыграл против всех — и власти и оппозиции, показав старые методы борьбы обеих сторон за электоральный результат.

Поэтому закономерной стала новость в январе 2016 года о том, что Андрей Деркач вышел из депутатской группы "Воля народа" назвав как причину "невозможность участвовать в действиях, связанных с политическими "договорняками" с властью", имея в виду команду во главе с Президентом Порошенко. Он также выступил с инициативой создания временной следственной комиссии по проверке злоупотребления властью со стороны Кабмина в госбюджете-2016 и разворовывания средств Национального банка во главе с Валерией Гонтаревой.

Заявление в ГПУ о вмешательстве в выборы президента США

Похоже, что именно Андрею Деркачу американцы подготовили особую роль в украинской политике. Большим основанием так считать является удивительная временная синхронность событий в Украине и США.

Мало кто заметил, что заявление в генпрокуратуру, согласно размещенной им копии на странице в Фейсбук, было подано 24 июля, а 25-го появился известный твит американского президента, который подвел черту нынешним украино-американским отношениям. Всё, что было в двусторонних украино-американских отношениях до этого твита, изменилось после его публикации Президентом Трампом.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G.

Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?