На Сумском НПО погиб электросварщик 10 августа на предприятии произошел несчастный случай - был травмирован электросварщик цеха №16, который, к сожалению, через два дня умер в медицинском учреждении.

Что привело к данной трагического события, изучается следствием и специальной комиссией по расследованию несчастных случаев на производстве. Именно они должны пошагово выяснить обстоятельства злополучного вечера.

По словам главного инженера СНПО Алексея Жукова, о точном времени, когда произошел несчастный случай, неизвестно. «Мастер цеха обнаружил пострадавшего около 20:00, о чем безотлагательно проинформировал свое руководство и вместе с коллегами оказывал пострадавшему доврачебную помощь, как того требует «Порядок уведомления о несчастных случаях на производстве», который утвержден на предприятии.

Также была вызвана медицинская служба объединения, которая прибыла на место происшествия в 20:50, что подтверждается соответствующими записями камер видеонаблюдения. Осмотрев пострадавшего, заводской врач безотлагательно вызвал городскую скорую помощь. В 21:09 без каких-либо задержек на контрольно-пропускном пункте карета скорой была запущена на территорию предприятия (также зафиксировано видеоматериалами)», - объясняет он.

О том, что случилось, были оповещены все соответствующие службы, в том числе и полиция. «В настоящее время обстоятельства этого печального инцидента изучаются и устанавливаются специально созданной комиссией по расследованию несчастных случаев на производстве, а также в рамках возбужденного по факту смерти уголовного производства. Поэтому мы ждем выводов компетентных органов», - отметил Алексей Жуков.

Весь трудовой коллектив ПАО «Сумское НПО» скорбит вместе с семьей погибшего Сергея Ивановича Валашко и выражает родным и близким глубокие соболезнования. Все расходы, связанные с погребением заводчанин, предприятие взяло на себя.