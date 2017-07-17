Конотопчанки сыграли за сборную 15-17 августа в Минске проходит Турнир развития УЕФА сборных девушек до 17 лет.

В своей группе сборная Украины встречалась с Молдовой и Литвой.

В стартовом поединке соревнований наши встречались со сверстницами из Молдовы и выиграли со счетом 2:0. Участие в матче приняли и конотопчанки Владислава Пивовар и Анастасия Мажара. Влада вышла на поле в стартовом составе и сыграла весь матч, Настя вышла на замену на 41-й минуте игры.

На следующий день сборная Украины выиграла свой второй поединок у Литвы 3:1. Владислава Пивовар и Анастасия Мажара выходили в этом матче на замены.

Таким образом, Украина WU-17 одержала вторую победу на Турнире развития УЕФА и в целом победила в своей группе, несмотря на оставшийся поединок.