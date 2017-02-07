Сумской Центр админуслуг изменит режим работы на праздники

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 года «О переносе рабочих дней в 2017 году», пятница, 25 августа, переносится на субботу, 19 августа. В тот день сумской ЦПАУ будет работать с 8:00 до 16:00.
В среду, 23 августа, - с 08:00 до 16:15.
В течение двух дней, в четверг, 24 августа и будет пятницу 25 августа, Центр временно приостановит свою работу.
В субботу, 26 августа, сотрудники управления будут ждать граждан с 8:00 до 14:00.
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