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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58156

Сумской Центр админуслуг изменит режим работы на праздники

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» определилось с режимом работы в праздничные и выходные дни августа.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2016 года «О переносе рабочих дней в 2017 году», пятница, 25 августа, переносится на субботу, 19 августа. В тот день сумской ЦПАУ будет работать с 8:00 до 16:00.

В среду, 23 августа, - с 08:00 до 16:15.

В течение двух дней, в четверг, 24 августа и будет пятницу 25 августа, Центр временно приостановит свою работу.

В субботу, 26 августа, сотрудники управления будут ждать граждан с 8:00 до 14:00.

Общество ЦНАП ЦПАУ

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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