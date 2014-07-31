С 20 августа на Сумщине запретили ловить раков

С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на вылов раков. Приказом управления государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области от 08.08.2017 № 13-ОД «Об установлении срока запрета на ловлю раков» установлен запрет на вылов раков в период второй линьки - с 20 августа по 20 сентября 2017 года.
В указанное время происходит период второй линьки раков. Она длится от нескольких часов до суток. Однако, период формирования и укрепления нового панциря - 1-1,5 месяца. Именно в это время и действует запрет на вылов раков.
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