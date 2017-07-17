У Сумах покажуть «Червоного» 17 серпня у Сумах відбудеться допрем`єрний показ фільму «Червоний» про долю українського повстанця, який опинився в радянському концтаборі.

Прокат стрічки буде присвячений відзначенню 26-ї річниці Незалежності України, стартує 24 серпня і триватиме місяць. У Сумах 17 серпня о 18:00 у кінотеатрі «Планета Кіно» відбудеться тематична прес-конференція, а вже за годину, о 19:00 – допрем`єрний показ цієї гостросюжетної історичної драми.

Фільм розповідає історію двох українців, які воювали за батьківщину по різні боки барикад – бійця УПА Данила Червоного та радянського льотчика Віктора Гурова. Вони зустрічаються у радянському концтаборі і вперше в історії «ГУЛАГу» підіймають там повстання.

Фільм підготувала кінокомпанія «Інсайт медіа», яка у 2013-му році зняла й стрічку «Іван Сила» про відомого закарпатського атлета Івана Фірцака.

Режисер фільму – Заза Буадзе, автор сценарію – відомий український письменник Андрій Кокотюха (в основі стрічки його однойменний роман).

Половину видатків на фільм «Червоний» покриває Держкіно. Проект – міжнародний, серед продюсерів фільму значаться і литовці, для яких тема сталінських репресій та концтаборів теж дуже болюча.