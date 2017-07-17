Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04321

Прокуратура составила обвинительный акт в отношении Чмыря

Прокуратурой Сумской области составлен обвинительный акт против бывшего чиновника из окружения Януковича, а в настоящее время депутата Сумского областного совета.

Он обвиняется в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений. Сегодня, 17 августа 2017 года, обвиняемый и его защитники отказались от получения указанного процессуального документа, поэтому, как того требует действующее законодательство, обвинительный акт им будет направлено соответствующим образом.

Напоминаем, что 1 августа 2017 года после завершения досудебного расследования в указанном уголовном производстве стороне защиты было открыто материалы для ознакомления, однако они отказались воспользоваться своим правом. Поэтому уголовное производство с обвинительным актом будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Установлено, что депутат не внес в декларацию собственную дочь, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих 20-летней неработающей дочери. Кроме того, обвиняемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем он использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.

Справка: санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, речь идет о бывшем губернаторе Сумщины Юрии Чмыре.

Право Юрий Чмырь

По тематике

11.08.2017 16:47

Прокуратура оправдалась за проигрыш в суде по делу Чмыря

Информация о ходе уголовного производства в отношении депутата Сумского областного совета Чмыря Ю.П. опубликована на сайте прокуратуры Сумской области....

11.08.2017 13:00

Суд решил, что экс-губернатор Сумщины Чмырь не подозреваемый (видео)

10 августа в Заречном районном суде города Сумы судья объявила причины, по которым с экс-главы облгосадминистрации и, а ныне депутата...

01.08.2017 17:36

Завершено досудебное расследование по Чмырю

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника из окружения Януковича, который подозревается в махинациях с паспортом и сокрытии состояния....

28.07.2017 13:14

Прокуратура оправдалась за проигранный суд по Чмырю

Досудебное расследование в отношении экс-губернатора Сумщины Юрия Чмыря, подозреваемого в махинациях с паспортом и сокрытии состояния, продолжается....

28.07.2017 10:00

Экс-губернатору Сумщины Чмырю не выбрали меру пресечения

Экс-главе Сумской облгосадминистрации Юрию Чмырю суд не избрал меру пресечения....

Новости

Газета «ДС-экспресс» наградила подписчиков второго полугодия 2017 года! (фото)
14.08.2017 14:00
Для сумских троллейбусов хотят закупить GPS-датчики с ненужными функциями
Сегодня 16:22
В Чешке выловили утопленника
Сегодня 16:16
На Сумщине ловят нелегалов
Сегодня 16:09
Ахтырчанин обокрал приятеля, пока тот вышел на балкон
Сегодня 15:15
В Сумах пьяная глуховчанка выбила стекла в авто товарища
Сегодня 14:35
Конотопские коммунальщики задолжали энергетикам 800 тысяч
Сегодня 13:58
На Сумщине проходят сборы с отрядами территориальной обороны
Сегодня 13:26
Центр Сум останется без воды
Сегодня 12:51
С 20 августа на Сумщине запретили ловить раков
Сегодня 12:15
На Сумщине сельские пожарные спасли от уничтожения улицу с деревянными постройками
Сегодня 11:52
В Сумах определят победителя конкурса на лучший памятник Героям Майдана
Сегодня 11:35
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:20 17:20 18:30 CINETECH+, 2D - 10:00 13:40
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:30 18:30 21:00
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20 20:20 22:30
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
Кино Космос
14:15 – 40 грн. 19:55– 50 грн.
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
Кино Космос
12:30 – 40 грн. 16:25– 45 грн. 18:10– 50 грн.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:15 23:30
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 22:00 – 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.