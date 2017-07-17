Прокуратура составила обвинительный акт в отношении Чмыря Прокуратурой Сумской области составлен обвинительный акт против бывшего чиновника из окружения Януковича, а в настоящее время депутата Сумского областного совета.

Он обвиняется в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений. Сегодня, 17 августа 2017 года, обвиняемый и его защитники отказались от получения указанного процессуального документа, поэтому, как того требует действующее законодательство, обвинительный акт им будет направлено соответствующим образом.

Напоминаем, что 1 августа 2017 года после завершения досудебного расследования в указанном уголовном производстве стороне защиты было открыто материалы для ознакомления, однако они отказались воспользоваться своим правом. Поэтому уголовное производство с обвинительным актом будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Установлено, что депутат не внес в декларацию собственную дочь, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе. В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих 20-летней неработающей дочери. Кроме того, обвиняемый на основании заявления о якобы утере паспорта получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем он использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий.

Справка: санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, речь идет о бывшем губернаторе Сумщины Юрии Чмыре.