В Сумах пьяная глуховчанка выбила стекла в авто товарища В Сумах на днях на линию «102» позвонили случайные прохожие и попросили патрульных срочно приехать на ул. Вячеслава Чорновола.

Патрульные, прибывшие на место, увидели на дороге авто Volkswagen Transporter у которого были разбиты все стекла. Во время беседы с водителем и пассажиром данной машины, стражи порядка выяснили, что мужчина помогал своей знакомой и перевозил ее вещи с Глухова в Сумы. Но по пути в областной центр между ними возник спор, который перерос в крупную ссору. Дабы позлить водителя, женщина начала разбивать стекла машины. Что самое удивительное – делала она это на протяжении всего маршрута. Уже в Сумах, когда парочка ехала по ул. Чорновола, женщина окончательно разозлилась и разбила последнее – лобовое стекло авто.